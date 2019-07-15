Медведчук: Украина под управлением США превращается из страны-производителя в покупателя

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Вашингтон начиная с 2014 года пытается управлять Киевом, превращая Украину из страны с развитым промышленным производством в страну-приобретателя. Такое мнение выразил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Чем меньше мы будем производить, тем больше мы будем закупать. А это один из элементов этой внешней экспансии, внешнего управления, которое вел, начиная с 2014 года, Вашингтон по отношению к Украине", - заявил Медведчук в фильме американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", опубликованном в понедельник на YouTube-канале украинского политика.

В качестве примера Медведчук привел ситуацию в военно-промышленном комплексе Украины. "Он приносил когда-то в бюджет до $3 млрд ежегодно. Сегодня большинство предприятий закрыто. Часть предприятий находится на неконтролируемой Киевом территории. Естественно, говорить о том, что мы сегодня пытаемся реализовывать эту продукцию и посылаем на экспорт - это незначительные объемы, которые, конечно же, не могут приблизиться к этой цифре, которая была раньше", - отметил Медведчук.

Кроме того, он напомнил, что Украина стала закупать уголь в США. "Пенсильванский уголь дороже российского во много раз, и он дороже угля из ЮАР. А можете представить разницу в логистике транспортировки: Украина и Россия, Украина и Соединенные Штаты Америки, Украина и ЮАР. При этом мы сегодня закупаем в России 63% угля и уже 30% всего импортного угля закупаем в Соединенных Штатах Америки", - уточнил он, делая вывод, что такая политика ведется, "чтобы не было отечественного производства, чтобы страна из производителя превращалась в страну-приобретателя и покупателя".

При этом Медведчук напомнил о непосредственном участии американских политиков в энергетике Украины. "Сын [экс-вице-президента США Джо Байдена] был и сейчас остается в совете директоров одной и компаний, которая занимается добычей нефти и газа в Украине. То есть этим тоже объясняются экономические интересы семьи Байдена. Не только сына, но, наверное, и высокопоставленного отца. Наверное, именно это позволяло господину Байдену, когда находился при власти, быть куратором со стороны Вашингтона на Украине. Он фактически вел себя как человек, представляющий не просто страну, которая ввела внешнее управление, это был представитель или руководитель метрополии по отношению к колонии, где колонией выступала, к сожалению, моя страна", - считает политик.

Медведчук упомянул и о роли Джорджа Сороса в событиях на Украине. "Мы помним страны, которые посетила так называемая арабская весна: Ливия, Тунис, Египет. Мы помним "революцию тюльпанов" в Киргизии, мы помним "революцию роз" в Грузии, мы помним "оранжевую революцию" [на Украине] в 2004 году и, наконец, мы помним и ощущаем последствия не только "оранжевой революции", но "революции достоинства" 2013-2014 годов. Это ведь тоже его деятельность. И он не остановился. Он продолжал действовать и в 2015, и в 2016 году", - уверен оппозиционер.