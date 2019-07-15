Меркель назвала "сильным сигналом" решение главы Минобороны уйти в отставку

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "сильным сигналом" решение главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен подать в отставку. С такими словами глава правительства выступила в понедельник во время посещения города Гёрлиц.

По словам Меркель, которые приводит агентство DPA, фон дер Ляйен дает понять, что "приняла решение в пользу нового этапа своей жизни, что она все силы хочет направить на то, чтобы стать председателем Еврокомиссии".

"Она решила сделать это с полной отдачей сил, это меня радует", - сказала канцлер. "Что будет дальше, посмотрим", - добавила Меркель.

В понедельник фон дер Ляйен сообщила о намерении уйти 17 июля в отставку независимо от исхода голосования в Европарламенте по ее кандидатуре на должность председателя Еврокомиссии. Она пообещала "все свои силы направить на службу Европе".

В обращении к военнослужащим ФРГ фон дер Ляйен сообщила, что канцлер проинформирована о ее решении и "запустит необходимые шаги по ответственному переходу власти с учетом интересов Бундесвера и безопасности Германии".

Трехдневный саммит Евросоюза 2 июля определил кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и.о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля - на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард - на пост главы Европейского Центробанка.