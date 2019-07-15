Генпрокурор Украины считает невозможным передать Вышинского России до окончания суда

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передать главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского России на данном этапе не представляется возможным, поскольку тот является украинским гражданином.

"Если говорить о Вышинском, то это действительно очень серьезное дело, - приводит его слова агентство УНН. - При этом надо иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу - или он виновен или нет".

"Вот если суд оправдает Вышинского, он будет свободным человеком и может ехать куда угодно", - добавил Луценко.

Кирилла Вышинского арестовали в мае 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене. С тех пор он находится в СИЗО.

В понедельник в Киеве должно было пройти очередное заседание суда по его делу. Перед самым его началом заместитель генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что ожидается изменение ему меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей. На заседание в Киев приехала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая также выразила надежду на освобождение журналиста из-под стражи.

Однако в итоге судебное заседание так и не состоялось. Оно было перенесено на 19 июля.