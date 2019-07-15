Медведчук: Сорос может стоять за вмешательством Украины в выборы президента США 2016 года

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Украинские власти вмешивались в избирательную кампанию на выборах президента США в 2016 году, и к этому может быть причастен финансист Джордж Сорос. Такое мнение в фильме американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" выразил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик считает, что вмешательство происходило путем раскручивания скандала вокруг Пола Манафорта, который в начале президентской кампании возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа. "Скандал, который стал общеизвестным во всем мире и который почему-то называется "О вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах", разразился в Украине. Речь идет почему-то о вмешательстве России. Связан же он в первую очередь с бывшим руководителем штаба кандидата в президенты Дональда Трампа господином Полом Манафортом, и в этом скандале, который разразился на Украине, он сыграл организационно-идеологическую функцию", - рассказал он в фильме Стоуна, который в понедельник опубликовал на канале Youtube.

Медведчук напомнил, что отправной точкой для скандала стала публикация депутатом Рады Сергеем Лещенко записей из так называемой амбарной книги Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича. "Интересный факт заключается в следующем: когда вскрылась история с так называемой амбарной книгой Партии регионов, причем, когда он в первый раз об этом сообщил, там не было Пола Манафорта, он говорил о других лицах. То есть шла технологическая подготовка к главному удару, потому что все это делали только с одной целью - нанести удар кандидату в президенты Дональду Трампу", - уверен Медведчук. Политик, характеризуя Лещенко, отметил, что информация, которой он часто пользуется публично, "является не просто неправдоподобной, она является лживой".

Единственный из сотен

Медведчук обратил внимание, что в контексте записей из этой книги упоминались сотни лиц, которые неофициально получали деньги, но в этой связи до сих пор не расследовано ни одно уголовное дело, никто не привлечен к ответственности. Значит, сделал вывод политик, "это делалось для сконцентрированного, целенаправленного удара в отношении главной цели, которая пришла из-за океана и называлась "кандидат в президенты Дональд Трамп". По его мнению, цель была достигнута, так как Манафорт покинул пост руководителя избирательного штаба.

"Подобные вещи не могли осуществляться в каком-то автономном режиме. Они могли иметь место только в том случае, если на это дала добро власть, поэтому эти действия нельзя расценивать иначе, как вмешательство <...> Просто о нем говорят по большей части, когда речь идет о вмешательстве в выборы президента США со стороны России, но в данном случае даже суд установил, что эти действия были неправомерны и влияли на избирательный процесс", - продолжил он.

"И я уверен, что за этим стоит господин Сорос. Потому что эта команда демократов - [экс-помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд, Сорос, [бывший вице-президент США Джо] Байден - в угоду интересов [кандидата от Демократической партии] Хилари Клинтон делала все, чтобы не дать возможность избраться господину Трампу на выборах 2016 года", - заключил Медведчук.

В январе 2019 года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко, которые распространяли информацию о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта. Последний в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб Трампа. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года.