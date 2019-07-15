Макрон рассчитывает обсудить отношения с Тегераном в беседах с Роухани, Путиным и Трампом

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обсудить выполнение Ираном условий ядерного соглашения с президентом страны Хасаном Роухани, а также провести в ближайшие дни переговоры по этой теме с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции в Белграде, где находится с визитом.

"В этих сложных условиях мы намерены продолжить нашу работу, работу посредника и переговорщика, - сказал Макрон, речь которого транслировалась в Twitter Елисейского дворца. - Сразу после моего возвращения [в Париж] я собираюсь переговорить с президентом Роухани и на этой же неделе - с президентом Путиным и президентом Трампом", - сказал Макрон.

Он отметил, что самое главное - "спасти соглашение по ядерной проблеме и создать условия для предметного диалога с Ираном". По словам Макрона, речь также идет о "баллистической тематике и региональной ситуации". Макрон считает, что "динамика, созданная в последние недели, поможет избежать худшего". По словам французского лидера, Франция заинтересована в позитивной реакции Ирана, новой аргументации ЕС и обеспечении постоянного диалога с США.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.