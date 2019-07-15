Зеленский решил сменить 12 послов Украины

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Об этом сказано в сообщении офиса президента.

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"Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В частности, посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - сказано в сообщении.

В офисе заявили, что параллельно с этим ведется работа "по подбору и оформлению новых послов". Соответствующие указы Зеленского будут опубликованы в ближайшее время, сказано в сообщении.

После победы на президентских выборах весной этого года Зеленский активно принялся за кадровое обновление, прежде всего, глав администраций, руководства Службы безопасности Украины. Между тем, ему не удалось найти общий язык с Верховной радой, внеочередные выборы в которую назначены на 21 июля - парламент неоднократно проваливал голосование по вопросу увольнения главы МИД Павла Климкина.