Глава Северной Македонии заявил, что ждет начала переговоров о вступлении в ЕС в октябре

ЛЮБЛЯНА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски рассчитывает, что переговоры о вступлении его страны в ЕС будут начаты в октябре 2019 года. Об этом он заявил в понедельник после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором, передает Словенское агентство печати (СТА).

"Я должен честно сказать, что мы в Северной Македонии разочарованы невыполнением Европейским союзом данных [нам] на прошлогоднем саммите в Софии обещаний. Там было четко оговорено, что дата открытия переговоров должна быть согласована к июню, после проведения выборов в Европарламент. Надеюсь, что отсрочка процесса является технической, и все страны ЕС примут решение о начале переговоров в октябре", - отметил Пендаровски.

Глава Северной Македонии находится в Словении с официальным визитом. Для президента балканского государства он стал первым с момента вступления в должность 12 мая 2019 года.

Перспективы расширения ЕС

В настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются даже теоретически. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс находится в замороженном состоянии - формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну в качестве будущего члена Евросоюза.

Главными сторонниками расширения ЕС сегодня выступают государства, присоединившиеся к сообществу в 2004 году, что вызвало острый институциональный кризис Евросоюза и усиление евроскептических настроений в "старых" странах ЕС.

В июне страны - члены Евросоюза не смогли договориться о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в сообщество и отложили это решение на срок "не позднее октября 2019 года". Как сообщил тогда еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, "ряд стран не смогли поддержать открытие переговоров" с двумя балканскими республиками. При этом он отметил, что Совет ЕС приветствует прогресс в реализации условий вступления в сообщество, достигнутый этими двумя государствами.