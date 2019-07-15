СМИ: не менее двух человек убиты при взрыве на юго-западе столицы Ирака

ТАСС, 15 июля. По меньшей мере два человека погибли при двух взрывах, прогремевших практически одновременно в понедельник на юго-западе столицы Ирака, Багдада. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, два взрыва произошли один за другим в багдадском квартале Аль-Маалиф. Отмечается, что в результате инцидента не менее 20 человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в один из госпиталей иракской столицы.

Полиция Багдада оцепила район происшествия, проводятся следственные действия для определения причин взрывов.