Нетаньяху сравнил позицию ЕС по сделке с Ираном с бездействием Европы в 1930-х годах

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил политику ЕС в отношении Ирана с нерешительной позицией ряда европейских стран перед действиями нацистской Германии накануне Второй мировой войны.

"Ответ ЕС напоминает мне примиренческую политику тридцатых годов. Тогда тоже были те, кто спрятал голову в песок и не видел приближающуюся опасность", - сказал Нетаньяху в специальном видеообращении, опубликованном им в Twitter в понедельник после заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, о том, что никто из участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не считает сокращение Ираном своих обязательств в рамках сделки значительным. "Судя по всему, есть в Европе те, кто так и не проснется до того момента, когда иранские ядерные ракеты начнут падать на европейскую землю. Но тогда уже будет поздно", - добавил израильский премьер.

Могерини ранее в понедельник заявила на пресс-конференции по итогам последнего перед летними каникулами заседания министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, что ни одна из сторон СВПД не заявила о своем намерении применить статью по отмене соглашения. Это, по ее словам, означает, что "никто на данный момент не считает несоблюдение (со стороны Ирана - прим. ТАСС) значительным".

Иранская сделка

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.