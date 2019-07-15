В Мексике заявили, что не будут менять правила предоставления убежища из-за политики США

ТАСС, 15 июля. Власти Мексики не собираются менять свою политику в области предоставления убежища из-за ужесточения подобных правил в США. Об этом заявил в понедельник глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

"Эти меры относятся к юрисдикции США. Они не повлияют на граждан Мексики. Мы не будем менять нашу политику по предоставлению убежища", - сказал он на конференции, которая транслировалась в Facebook.

Эбрард отметил, что власти Мексики не согласны с решением США ужесточить нормы предоставления убежища. "У нас абсолютно противоположная позиция. В Мексике можно попросить политическое убежище, и очень маловероятно, что Мексика откажет в убежище человеку, который просит его из-за политического преследования", - добавил он.

Ранее на сайте Федерального реестра США был опубликован документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты будут отказывать в предоставлении убежища мигрантам, которые прибыли из третьих стран через Мексику и не запросили убежища в этой латиноамериканской республике или в других государствах, оказавшихся на пути их следования.

Исключения из данного правила будут сделаны для иностранцев, доставленных в США против воли, а также для тех, кому было отказано в предоставлении убежища в третьей стране. В документе говорится, что его официальная публикация запланирована на вторник, 16 июля.

В минувшие субботу и воскресенье в ряде городов США прошли операции Службы иммиграционного и таможенного контроля по задержанию нелегальных мигрантов из Латинской Америки с целью их последующей депортации. Эти меры принимаются по распоряжению президента США Дональда Трампа, который еще во время предвыборной кампании в 2016 году пообещал проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Согласно оценкам Министерства внутренней безопасности США, в стране насчитывается примерно 11 млн нелегальных мигрантов.