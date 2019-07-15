Макрон заявил, что обеспокоен задержанием в Иране сотрудницы института "Сьянс-По"

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с задержанием в Иране сотрудницы французского Института политических наук Sciences Po Фарибы Адельха.

"То, что произошло, меня крайне беспокоит. Нам сообщили об этом несколько дней назад, и у меня была возможность выразить президенту Ирана [Хасану Роухани] не только наше несогласие, но и желание получить объяснения", - заявил Макрон в понедельник на пресс-конференции в Белграде, трансляция которой велась в Twitter Елисейского дворца. "Я ожидаю разъяснений по этому вопросу. Очевидно, что Франция привержена защите своих граждан. Диалог по этой теме продолжается", - сказал он.

В понедельник в МИД Франции сообщили, что иранские власти к настоящему моменту не ответили на запросы министерства о консульском доступе к сотруднице Sciences Po. Французское внешнеполитическое ведомство вновь повторило призыв к Тегерану пролить свет на обстоятельства задержания исследовательницы и безотлагательно предоставить французским дипломатам возможность встретиться с ней.

Ранее французские СМИ со ссылкой на правозащитную организацию Gozaar сообщили, что 7 июня Фариба Адельха была задержана в Иране при невыясненных обстоятельствах. На сайте в графе "Работы в процессе написания" на странице Фарибы Адельха значится тема "Социальная и политическая антропология постреволюционного Ирана: семья, бизнес, молодежь и женщины; антропология путешествий: миграция, учеба, контрабанда, изгнание; антропология транснациональных религиозных и торговых связей Ирана и Афганистана".