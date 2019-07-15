Делегация Мадуро прибыла на Барбадос для участия в новом раунде переговоров с оппозицией

КАРАКАС, 15 июля. /ТАСС/. Делегация, представляющая администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в понедельник прибыла на Барбадос, чтобы принять участие в новом раунде переговоров с венесуэльской оппозицией. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Мы прибыли на великодушный остров Барбадос, чтобы продолжить мирный диалог", - написал он на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что представители делегации приложат "усилия для создания мирного механизма урегулирования споров".

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, не исключив, что консультации могут завершиться достижением соглашений.