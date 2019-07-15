Борис Джонсон заявил, что не поддержит военную операцию США против Ирана

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон исключил вариант, при котором он поддержал бы военную операцию США против Ирана. Об этом он заявил в понедельник в ходе дебатов со своим оппонентом на выборах - главой британского МИД Джереми Хантом. Проведение прений организовала газета The Sun.

"Если бы вы спросили меня, поддержу ли я военные действия против Ирана, если стану премьер-министром, то ответ - нет", - сказал он, отметив, что не верит в то, что война с Ираном "представляет собой разумный вариант" для Запада. "Дипломатия должна быть лучшим средством для продвижения вперед", - добавил он.

Хант поддержал позицию своего оппонента, усомнившись в том, что США действительно хотят вступить в военный конфликт с Ираном.