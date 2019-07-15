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Эрдоган назвал С-400 самыми сильными системами ПВО в мире

Президент Турции сообщил, что к апрелю 2020 года эти системы будут полностью развернуты в стране

АНКАРА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 самыми сильными системами противовоздушной обороны. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в Стамбуле во время выступления по случаю трехлетней годовщины попытки переворота в Турции.

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"Поставки С-400 начались <...>. Что об этом процессе говорили? Что мы не сможем их купить и получить. Но мы смогли. К апрелю 2020 года эти системы будут полностью развернуты в нашей стране. Мы, турки, держим данное нами слово. С-400 является самой сильной оборонной системой. Надеюсь, что мы с Россией будем вместе ее производить", - отметил Эрдоган. Его выступление транслировал телеканал Haber Turk.

Президент Турции неоднократно заявлял о желании Анкары участвовать в совместном с Москвой производстве С-400. 10 июля Эрдоган сообщил журналистам, что по этой теме он "достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным". 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставки С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, за последние четыре дня уже девять российских самолетов доставили на авиабазу Мюртед в провинции Анкара имущество из состава С-400.

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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