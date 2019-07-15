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Около 50 человек провели в Дрездене акцию против посещения города канцлером Меркель

Протестующие собрались около музея Альбертинум, в котором проходила посвященная защите прав женщин конференция

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Несколько десятков сторонников антиисламского движения PEGIDA провели в понедельник в Дрездене акцию протеста против посещения города канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщило агентство DPA.

Примерно 50 человек собрались около музея Альбертинум, в котором проходила конференция, посвященная защите прав женщин, с участием Меркель. Протестующие кричали "Меркель должна уйти".

По прибытии к Альбертинуму канцлер под защитой полицейских и охраны быстро прошла в здание. Там она выступила с речью и ответила на вопросы участников конференции.

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