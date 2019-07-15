МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии МИД Грузии.

"Подобные инциденты не соответствуют стратегическим партнерским отношениям, которые существуют между нашими странами. Именно поэтому мы считаем, что вовремя должны продолжиться встречи экспертных групп и делимитационных комиссий, полную готовность к которым выражает грузинская сторона. Вместе с тем является важным, чтобы со стороны общества была проявлена максимальная сдержанность с целью избежать провокаций", - сказано в комментарии.

В грузинских социальных сетях в ночь на понедельник распространялась информация о том, что несколько дней назад азербайджанские пограничники вынесли иконы из келий храма Воскресения, входящего в состав комплекса, и передали их грузинским коллегам, якобы заявив им, что эти места больше не являются собственностью Грузии. Это вызвало недовольство местных жителей, которые добрались до храма и вступили в словесную перепалку с азербайджанскими пограничниками.

В понедельник Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) распространила сообщение, в котором говорилось, что в воскресенье на служебной территории погранзаставы "Кешикчигала" погранотряда "Шамкир" ГСП "произошел инцидент с участием граждан Грузии, направленный против азербайджанского пограничного наряда". В сообщении было отмечено, что в связи с ЧП были приняты неотложные меры и инцидент за короткое время был устранен, личный состав ГПС принял меры по обеспечению безопасности на территории. Также сообщалось, что "пограничники Азербайджана и Грузии, встретившись, провели совместное расследование инцидента и обсудили меры для предотвращения подобных случаев в будущем". В связи со случившимся в МИД Азербайджана вызван посол Грузии Зураб Патарадзе для разъяснений.

Монастырский комплекс Давид-Гареджи, расположенный на границе двух стран, состоит из пещер, высеченных в скалах. Часть комплекса находится на азербайджанской стороне, на территории Агстафинского района, часть - на грузинской, что периодически становится предметом территориальных споров. В 2007 году Азербайджан объявил комплекс пещер, охватывающий часть цикла "Кешикчидаг" на территории страны, государственным историко-культурным заповедником. С 1996 года ведутся работы по делимитации азербайджано-грузинской госграницы, протяженность которой составляет 480 км, из них согласованы 314 км. Последний раз комиссия по делимитации госграницы собиралась в конце мая в Баку.