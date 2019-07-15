Советница Трампа отказалась выполнить требование повестки и явиться в Конгресс

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Советница американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в понедельник проигнорировала требование повестки Конгресса США и не явилась на слушания в комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Как заявила пресс-служба Белого дома, исполнительная ветвь власти США считает, что Конуэй обладает иммунитетом от повесток законодателей.

"Комитет прекрасно осведомлен о том, что, согласно давно установленному обеими партиями прецеденту, основанному на положениях конституции, советники президента высокого ранга не могут быть принуждены явиться для дачи показаний Конгрессу. Для Конуэй был установлен иммунитет", - говорится в документе.

Ранее комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США проголосовал за то, чтобы вызвать Конуэй для дачи показаний с помощью повестки. Отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до $100 тыс. и тюремное заключение сроком до года.

Американский независимый федеральный орган по осуществлению надзора 13 июня рекомендовал президенту США немедленно отправить в отставку Конуэй в связи с неоднократным нарушением одного из федеральных законов. Речь идет о действующем в США с 1939 года законе Хэтча, запрещающем госслужащим, за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. В документе отмечалось, что Конуэй неоднократно нарушала закон, "оскорбляя кандидатов в президенты от Демократической партии, выступая в качестве должностного лица во время телевизионных интервью и в социальных сетях".

Белый дом отказался снять Конуэй с занимаемой должности, аргументировав свою позицию тем, что выводы надзорного органа "глубоко ошибочны и нарушают ее конституционные права на свободу слова и соблюдение предусмотренных законом процедур". Трамп выразил мнение, что ей "пытаются отказать в праве на свободу слова".