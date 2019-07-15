CNN: Ассанж руководил вмешательством в выборы США из посольства Эквадора

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр, из которого лично руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе оказавшей влияние на избирательную кампанию в США 2016 года. С таким утверждением выступила в понедельник американская телекомпания CNN , ссылающаяся на попавшие в ее распоряжение отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global о слежке за Ассанжем.

По версии CNN, эти отчеты содержат данные о том, как Ассанж в посольстве Эквадора проводил длительные встречи с "россиянами и хакерами мирового класса", а также лично заказывал дорогостоящее компьютерное оборудование для облегчения процесса обмена данными. Основателю WikiLeaks по запросу предоставлялся высокоскоростной интернет, телефонная связь и помещение для конфиденциальных встреч с лицами, которых он приглашал. Ассанж аргументировал такие запросы необходимостью поддерживать деятельность WikiLeaks.

Как утверждает телекомпания, Ассанжу было разрешено определять перечень лиц, которые входили в посольство Эквадора, не предъявляя удостоверения личности и не проходя досмотра службы безопасности. Он применял устройства собственного изготовления, предназначенные против попыток его прослушивания.

Согласно публикации CNN, основатель организации негласно пользовался почти такими же полномочиями, как и посол Эквадора в Великобритании. Якобы Ассанж поддерживал постоянный контакт с должностными лицами высокого ранга этой латиноамериканской страны и мог добиться увольнения любого не понравившегося ему сотрудника диппредставительства в Лондоне. CNN обращалась за комментариями к четырем эквадорским дипломатам, которые исполняли обязанности посла в Лондоне за время нахождения Ассанжа в здании посольства. Ответ дал только Хуан Фалькони, заявивший, что на него не оказывалось давления сверху для создания каких-то особых условий для основателя WikiLeaks.

Эта организация и адвокаты ее основателя не отреагировала на просьбу CNN прокомментировать публикацию.

WikiLeaks в июле 2016 года опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что негативно отразилось на популярности соперницы Дональда Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она якобы организовала хакерскую атаку на НКДП для взлома переписки.