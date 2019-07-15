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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: Трамп не желает войны с республикой, но этого хотят приближенные президента США

Джавад Зариф сообщил, что Тегеран готов к консультациям с Вашингтоном, если США отменят введенные ранее против страны рестрикции

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп не желает начала войны с Тегераном, однако лица в окружении американского лидера хотят этого. Такое мнение глава иранского МИД выразил в интервью телеканалу NBC, которое было опубликовано в понедельник.

"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я полагаю, что те, кто его окружают, были бы не против", - сказал Зариф. "Думаю, президент Трамп публично заявлял, что они добиваются этого, но я не думаю, что у них получится, поскольку в конечном счете возобладает благоразумие", - добавил он. Министр констатировал, что "Иран - это крупное и гордое государство". "Мы не отнесемся легкомысленно к военному удару", - подчеркнул Зариф.

Министр сообщил, что Тегеран готов к консультациям с Вашингтоном, если США отменят введенные ранее против страны рестрикции. "Когда санкции будут сняты, тогда появится возможность для переговоров", - сказал он.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад Джавад
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