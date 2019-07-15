Reuters: США не ожидают прорыва по ДРСМД на консультациях с Россией в Женеве

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ожидают прорыва в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по итогам консультаций с Россией 17-18 июля в Женеве. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга.

США также не намерены обсуждать вопрос о продлении договора СНВ-III. По словам одного из американских чиновников, говорить об этом сейчас в Вашингтоне считают "преждевременным". Этот вопрос, по его словам, является "проблемой следующего года".

При этом, по данным Reuters, Соединенные Штаты планируют обсудить в Женеве новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, включающее Китай.