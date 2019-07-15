МИД Турции заявил, что санкции ЕС не повлияют на деятельность страны в Средиземном море

ТАСС, 16 июля. Турция заявила, что санкции, принятые ЕС, не повлияют на ее деятельность, связанную с добычей газа в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на сайте турецкого МИД.

"Решения, принятые Советом ЕС вчера [15 июля], не повлияют на решимость нашей страны продолжать работы по добыче углеводородов в восточной части Средиземного моря", - говорится в заявлении. МИД Турции также сообщил, что страна намерена еще больше активизировать свою деятельность по добыче газа.

Евросоюз 15 июля ввел санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, где были обнаружены большие месторождения природного газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ, направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.