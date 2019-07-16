Мадуро назначил новых командующих военными округами Венесуэлы

КАРАКАС, 16 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение назначить новых командующих национальными военными округами - Стратегическими регионами интегральной обороны (исп. Regiones Estrategicas de Defensa Integral). Об этом в понедельник он написал в своем Twitter.

"Я поздравляю [новых] командиров Стратегических регионов интегральной обороны, которые до сегодняшнего дня превосходно исполняли свои обязанности. Вскоре родина поставит перед вами новые задачи. Люди благодарят вас за вашу преданность и приверженность делу", - написал глава Венесуэлы.

Лидер Боливарианской Республики принял решение сменить всех восьмерых командующих национальными военными округами.

10 июля Мадуро назначил главой Генерального штаба экс-командующего сухопутными войсками страны.

Перестановки в Вооруженных силах Венесуэлы произошли после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23-24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.