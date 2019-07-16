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Американские аналитики оценили преимущества и недостатки С-400

Эксперты Stratfor отметили уязвимость российских комплексов в случае их применения вне интегрированных систем ПВО, а также низкую эффективность против низколетящих ракет
С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 16 июля. Американская частная аналитическая компания Stratfor заявила, что российские зенитные ракетные системы С-400 эффективны только при соблюдении определенных условий. Об этом говорится в статье, опубликованной на официальном сайте компании.

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По данным Stratfor, у систем С-400 есть несомненные преимущества, в числе которых возможность наносить удар по целям разных классов, а также большой радиус действия. Однако, по мнению аналитиков компании, комплексы могут быть уязвимы, если они применяются вне интегрированных систем противоракетной обороны (системы ПВО, все части которых связаны друг с другом и могут обмениваться информацией). Также Stratfor указывает на низкую эффективность С-400 против низколетящих ракет.

Однако, как отмечается в статье, эти ракетно-зенитные комплексы хорошо себя показывают в борьбе против крупных целей, близко расположенных друг к другу, если они являются частью интегрированных систем ПВО. В качестве примеров стран, которые могут успешно пользоваться всеми преимуществами систем С-400, аналитики Stratfor называют Россию, Китай и Турцию, которая недавно заключила контракт на их поставку.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получило от России С-400, предназначенные для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также наземных объектов.

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США предпринимают попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений, США могут ввести в отношении Турции различные санкции. Кроме того, речь шла о возможном отказе от продажи Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

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