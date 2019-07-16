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Минобороны Турции сообщило о прибытии десятого самолета с имуществом из состава С-400

Поставки российских зенитных ракетных систем в Турцию начались 12 июля

АНКАРА, 16 июля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник о прибытии в Анкару десятого по счету самолета с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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"Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим десятый самолет приземлился на авиабазе Мюртед [в провинции Анкара]", - говорится в коммюнике оборонного ведомства.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет. 14 июля поступили данные о прилете уже седьмого борта, а в понедельник прилетели восьмой и девятый самолеты.

Президент Турции Тайип Эрдоган 14 июля назвал сделку с РФ по С-400 важнейшим соглашением в современной истории Турции. Он также сообщил, что процесс поставок российских систем ПВО может завершиться к апрелю 2020 года.

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