СМИ: премьер Новой Зеландии осудила слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США

ТАСС, 16 июля. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила с критикой высказываний президента США Дональда Трампа, которые он сделал в Twitter по поводу "прогрессивных" женщин-демократов из Конгресса США. Об этом во вторник сообщает газета New Zealand Herald.

"Я горжусь тем, что в Новой Зеландии мы ценим различия среди людей. Поэтому я придерживаюсь совсем иной точки зрения, нежели президент Трамп, - подчеркнула Ардерн. - Мы считаем, что в новозеландском парламенте должны быть представители различных культур и этносов. Нельзя оценивать человека исходя из его происхождения и делать на основе этого выводы о его праве быть парламентарием".

14 июля в Twitter Трамп обрушился с критикой на так называемых прогрессивных женщин-демократов в Конгрессе США. Глава Белого дома предложил последним вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не стал уточнять, о ком именно говорил, однако, как передает телекомпания NBC, его сообщения появились на фоне напряженности в отношениях между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и группой демократов из нижней палаты американского законодательного органа, степень влияния которых та ранее поставила под сомнение. В эту группу входят переехавшая в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.