СМИ: Венгрия ожидает визита Путина 30 октября

ВЕНА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Венгрию 30 октября этого года. Об этом сообщила во вторник газета Népszava со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, во время визита в Будапеште ожидаются переговоры между Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны намерены обсудить вопросы поставок газа, сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Путин и Орбан ежегодно проводят двусторонние переговоры. В сентябре 2018 года они встречались в Москве.