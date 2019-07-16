На Украине вступил в силу закон об украинском языке

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Закон о государственном языке на Украине во вторник вступил в силу. Спустя два месяца после его опубликования в стране вводится единственный государственный язык - украинский. Однако некоторые положения закона пока еще не вступили в силу, в том числе и о штрафах за его нарушения.

Каждый гражданин Украины, согласно закону, обязан владеть украинским языком. Не только им владеть, но и применять его при исполнении служебных обязанностей должны президент, спикер Верховной рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители и чиновники всех государственных учреждений, служащие правоохранительных органов, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Однако закон пока отсрочил на два года выдачу сертификатов об уровне владения государственным языком депутатами указанными субъектами. Требование о владении языком распространяется и на сферу обслуживания, однако с отсрочкой. Так, через 18 месяцев после вступления закона в силу предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты в сфере обслуживания обязаны перейти на государственный язык.

Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды. В то же время предусматривается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком, но такая необходимость появится с июля 2021 года.

Переходные положения закона также предусматривают отсрочку до 1 января 2030 года начало действия требования сдавать вступительные экзамены в высшие учебные заведения на украинском языке. На два с половиной года отсрочено и требование к печатным СМИ выходить на украинском языке, а для местных оно будет действовать через пять лет. Печать на других языках допускается при одновременном выпуске тиража на украинском языке в один день. Отсрочены на пять лет и изменения в закон о телевидении и радиовещании об увеличении с 75% до 90% квоты на использование украинского языка в эфире для общенациональных СМИ и до 80% для местных. Законом также предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Обязанностями последнего будет защита права граждан Украины на получение информации, услуг во всех сферах, определенных законом, на украинском языке.

При этом нормы, касающиеся штрафов, вступают в силу через шесть месяцев со дня назначения уполномоченного по защите языка. Закон предусматривает также изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

16 июля Россия поднимет тему нарушения минских соглашений Киевом на запланированном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое пройдет на фоне вступления на Украине в силу закона о государственном языке. Об этом в преддверии встречи заявил корреспонденту ТАСС заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Исходим из того, что в минских договоренностях есть пункт, в котором говорится о языковом самоопределении жителей Донбасса, - отметил он. - Получается, что этот закон нарушает их возможности гипотетически, если они вернутся в состав Украины, решать вопрос об их языковом самоопределении. С нашей точки зрения, это прямое нарушение минских договоренностей, именно этот вопрос мы и собираемся обсуждать".