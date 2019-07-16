В КНДР обвинили США в отказе от своих обещаний из-за готовящихся учений с Южной Кореей

ТАСС, 16 июля. КНДР считает, что США нарушают двусторонние договоренности, достигнутые на высшем уровне, поскольку собираются провести командно-штабные учения вместе с военнослужащими Южной Кореи. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, которое опубликовало во вторник агентство ЦТАК.

"США и Южная Корея пытаются форсировать проведение в августе совместных военных учений "Альянс 19-2", нацеленных на нас. В ходе саммита в Сингапуре президент [США Дональд] Трамп официально дал публичное обещание о прекращении военных учений и повторно заявил об этом на саммите глав КНДР и США в Пханмунджоме в присутствии министра иностранных дел нашей страны и госсекретаря США", - отмечается в нем.

По мнению представителя МИД КНДР, Вашингтон за счет проведения учений намеренно оказывает давление на Пхеньян. "Мы настороженно относимся к этому. В силу того, что США односторонне не выполняют официальные обещания, у нас тоже постепенно исчезает повод следовать таким же обещаниям со своей стороны", - заявили во внешнеполитическом ведомстве

Ранее США и Республика Корея договорились сократить масштаб совместных маневров на Корейском полуострове, объяснив это стремлением к снижению уровня напряженности в регионе. Однако в Пхеньяне считают, что проведение любых маневров вблизи границ КНДР представляет угрозу для ее безопасности.

Командно-штабные учения США и Южной Кореи "Тонмэн 19-2" ("Альянс"), являющиеся сокращенной версией полномасштабных Ulchi Freedom Guardian, состоятся в августе текущего года.