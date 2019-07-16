Команда Зеленского предлагает провести внеочередное заседание Рады до выборов

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Внеочередное заседание Верховной рады может быть созвано 18 июля. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

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"Сейчас мы планируем уже на четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст эффективно работать Высшему антикоррупционному суду, мы будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Рябошапка добавил, что, несмотря на приближающиеся выборы в украинский парламент, депутаты должны рассмотреть ряд инициатив. "Они должны выполнить свой долг до конца", - отметил он.

Последнее заседание Верховной рады нынешнего созыва состоялось 12 июля. Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.