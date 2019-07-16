Премьер Молдавии намерена отправиться с визитом в Россию

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду намерена посетить Россию с визитом. Об этом она заявила в интервью радио "Свободная Европа", которое вышло в эфир во вторник.

"Приглашение [со стороны правительства РФ] мы получили, мы его приняли, но какие-то конкретные сроки пока не рассматривались. Когда будет принято решение, сообщим. Очень плотный график и здесь, дома", - сказала глава кабинета. Она уточнила, что "в ближайшие два месяца будет работать в Молдове", но попросит "коллег-министров при необходимости совершать поездки и визиты".

Во вторник Санду отправилась с официальным визитом в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель. После вступления в должность месяц назад она уже побывала с визитами в Бухаресте, Брюсселе и Киеве.

Ранее правительство отменило запрет на посещение государственными чиновниками России, которое издал в марте 2017 года бывший премьер Павел Филип. По этой причине почти два года между правительствами двух стран не протяжении двух лет не было контактов, а отношения с Россией поддерживал президент Игорь Додон и его сторонники среди депутатов парламента от Партии социалистов Республики Молдова.

Накануне о намерении правительства Молдавии нормализовать отношения с Россией, которые охладели при правлении ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы заявил и глава МИД республики Николай Попеску.