Тысячи человек собрались в центре Донецка на акцию в поддержку петиции к Зеленскому

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Многотысячный митинг в поддержку петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" начался во вторник в парке в центре Донецка. У входа в парк установлено электронное табло, на котором в режиме реального времени отображается число жителей Донбасса, поддержавших требования к украинскому президенту. Ожидается, что во вторник это число достигнет миллиона человек.

Здесь уже собралось порядка трех тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Участники митинга держат в руках транспаранты: "Нас миллион!! Зеленский, как слышно?", "Донбасс сделал свой выбор! Что скажешь, Зе?", "Выбор Донбасса - особый статус!", "Наша милиция, наш язык, наше будущее!", "Выбор Донбасса - русский язык!", "Порошенко, Коломойского, Хомчака - в тюрьму!", "Зеленский, верни пенсии!".

Освещают данное мероприятие десятки журналистов из ДНР, ЛНР и Российской Федерации. За правопорядком следят сотрудники МВД и МЧС Республики. Также дежурят машины "скорой помощи".

Общественная акция по сбору подписей под петицией Зеленскому "Выбор Донбасса" началась в мае этого года. Инициатором стала жительница Горловки Евгения Тертычная, которая записала в интернете видеообращение к президенту Украины с требованиями предоставить Донбассу особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ. К ее требованиям стали стихийно присоединяться земляки. Среди подписантов - главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Сейчас все желающие могут подписать соответствующую петицию на сайте акции, а также разместить в соцсетях обращение с хэштегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.