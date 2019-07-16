Президент Молдавии призвал партии правящей коалиции сотрудничать во имя интересов народа

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Политики Молдавии, население которой разделено приблизительно пополам геополитическими пристрастиями, должны научиться сотрудничать во имя интересов народа. Об этом заявил в интервью ТАСС президент страны Игорь Додон, комментируя работу правящей коалиции и правительства, сформированного выступающей за сближение с Россией Партией социалистов (ПСРМ) и проевропейским блоком Acum ("Сейчас").

"Путь, на который встали молдавские политики, придерживающиеся разных политических взглядов, очень сложный, но единственно возможный, - отметил Додон. - Да, премьер Молдавии Майя Санду и поддерживающий ее блок Acum ратуют за интеграцию нашей страны в ЕС. Партия социалистов, лидером которой я был в прошлом, - за сближение с Россией, расширение сотрудничества с ЕАЭС. Вместе с тем мы должны понимать, что в стране, где уже есть приднестровская проблема, а люди разделены в своих симпатиях между Западом и Востоком примерно пополам, геополитические игры опасны. Мы должны научиться сотрудничать во имя интересов народа".

Президент выразил благодарность ЕС, России и США, поддержка которых позволила в июне вывести страну из острого политического кризиса. "Что касается соперничества между Западом и Россией, то в ходе произошедшего у нас острого политического кризиса внешние партнеры продемонстрировали умение договариваться во имя людей, за что мы им очень благодарны. Хочется верить, что этот настрой будет продолжен и в решении болезненной для нас приднестровской проблемы, что позволит объединить страну. Уверен, это послужит хорошим примером для решения и других болезненных конфликтов, и не только в нашем регионе", - сказал глава Молдавии.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из фракций поддерживающих Додона cоциалистов и Acum с целью отстранения от власти Демократической партии (ДПМ), которую контролировал олигарх Владимир Плахотнюк. В ответ демократы заблокировали госучреждения и потребовали распустить парламент. Однако поддержку новой власти выразили ЕС, Россия, США и другие страны, после чего Плахотнюк бежал из страны.