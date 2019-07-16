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Украина пока не будет назначать своего посла в России

Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко уточнил, что посольством продолжит руководить временно поверенный в делах Украины в России

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Украина пока не будет назначать своего посла в России. Об этом заявил во вторник на брифинге замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"[Посольство] остается в том же состоянии, в котором оно есть. Им руководит временно поверенный в делах Украины в РФ. Такой же самый уровень и на Украине, то есть посольством России на Украине руководит временно поверенный по делам РФ на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли назначен в скором времени посол Украины в России.

Пристайко напомнил, что Зеленский уже принял решение о замене послов в 12 странах, часть из которых значительно превысили сроки нахождения на этой должности.

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