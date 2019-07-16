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Кризис на Украине

Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца

При этом точное число лиц для обмена пока не определили
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© Михаил Терещенко/ТАСС

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что внешнеполитические советники глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) 12 июля в Париже договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца.

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"На протяжении месяца договорились произвести обмен пленными, - сказал он на брифинге в Киеве. - Президент Зеленский говорил про форматы "10 на 10" и "15 на 15". В принципе мы не зацикливаемся сейчас вокруг количества людей, наша задача сейчас получить наших людей назад".

"Конкретное количество лиц к обмену пока не определено", - добавил Пристайко.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.

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