Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ. Об этом сообщается на соответствующем сайте, информация также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка, где в ожидании этого момента собрались тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Собравшиеся встретили известие о миллионной подписи под петицией аплодисментами и начали скандировать: "Нас миллион! Зеленский, как слышно?"

Акция "Выбор Донбасса" - крупнейшее общественное мероприятие за всю историю республик. Она началась в мае. Ее инициатором стала жительница Горловки Евгения Тертычная, которая записала видеообращение к президенту Украины.

Инициативу подхватили земляки. Буквально на следующий день социальные сети заполнили подобные же обращения к Зеленскому. 20 мая блогеры из ДНР создали сайт "Выбор Донбасса", где каждый может подписаться под требованиями к президенту Украины, а также разместить собственное обращение с хэштегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Под обращением поставили свои подписи и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Сама Евгения Тертычная на митинге в центре Донецка выразила благодарность жителям Донбасса за поддержку своей инициативы. "Я живу в городе, который постоянно обстреливает украинская армия. Город, который просыпается и засыпает под разрывами снарядов. Записывая обращение, я даже не думала, какой шквал негатива это вызовет с украинской стороны. Но я себе и представить не могла тогда, сколько людей меня поддержит. Сколько людей потребуют у Зеленского мира для нашего родного Донбасса! Нас миллион, и я вами горжусь!" - заявила Тертычная.