Участники акции "Выбор Донбасса" решили записать обращение к мировым лидерам

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Участники крупнейшей в истории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) общественной акции - "Выбор Донбасса", которую уже поддержал миллион жителей региона, решили направить послание мировым лидерам. Такое предложение было озвучено во вторник в ходе митинга в центре Донецка.

"Миллион человек подписались под призывом к миру и справедливости, десятки миллионов нас поддерживают. Пусть же требования народа станут известны и всему миру, - заявил солист Донецкой государственной академической филармонии Герман Рудницкий. - Давайте напишем лидерам мира послание, в котором укажем путь к миру в Донбассе. А копию отправим и президенту Украины".

При этом Рудницкий предложил стать автором нового послания Евгении Тертычной, которая оказалась инициатором акции "Выбор Донбасса", записав в мае видеообращение к президенту Украины с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.

Предложение Рудницкого собравшиеся поддержали, начав скандировать имя Евгении Тертычной. "Пусть это будет новым для всех нас вызовом. За нами миллион, за нами и победа", - ответила инициатор акции под аплодисменты.

О содержании послания и содержащихся в нем требованиях пока ничего не известно.

Акция "Выбор Донбасса" - крупнейшее общественное мероприятие за всю историю республик. Инициативу Евгении Тертычной, обратившейся в интернете к президенту Украины, буквально на следующий день подхватили земляки, которые стали в соцсетях размещать свои обращения к Зеленскому. 20 мая блогеры из ДНР создали сайт "Выбор Донбасса", где каждый может подписаться под требованиями к Киеву или разместить свое видео с хэштегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Под обращением поставили подписи и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.