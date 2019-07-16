Экстрадицию Фирташа из Австрии в США отложили из-за апелляции его адвокатов

ВЕНА, 16 июля. /ТАСС/. Министр юстиции и вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, однако процесс выдачи олигарха отложен из-за апелляции его адвокатов. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати.

В Министерстве по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Австрии подтвердили во вторник, что министр разрешил выдать Фирташа американской стороне. В то же время в Земельном суде Вены сообщили, что защита подала очередную апелляцию, рассмотрение которой было одобрено. В результате этого экстрадиция украинского бизнесмена отложена на неопределенный срок.

Как отметили в суде, сторона защиты еще в конце июня подала жалобу с требованием возобновления судебного процесса в отношении Фирташа. Именно эта апелляция позволила приостановить экстрадицию олигарха после разрешения министра юстиции, которая была запланирована на конец июля. Согласно заявлению адвокатов, защита предоставила новые доказательства того, что Фирташ не совершал преступных действий в Индии, о которых утверждают США, а также доказательства наличия политических мотивов в действиях США и попытке их давления на другие страны. В итоге процесс рассмотрения апелляции и дальнейшие юридические шаги могут растянуться на несколько месяцев.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США, где его обвиняют в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing. Политическое решение в деле о выдаче украинского олигарха должен был принять австрийский министр юстиции.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В 2017 году Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу США, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорционально суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в €125 млн. Экстрадиции бизнесмена по подозрению в отмывании денег также добивалась Испания. Однако во второй половине 2017 года австрийские суды дважды отказали Мадриду в выдаче предпринимателя.

Минюст США в 2014 году заявил, что американские власти обвиняют предпринимателя в причастности к даче взяток индийским чиновникам в сумме около $18,5 млн с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некоей американской компании. По одной из версий, речь идет об авиакомпании Boeing.