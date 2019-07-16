ЕС вновь призвал Россию к полному сотрудничеству по расследованию крушения MH17

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Евросоюз в очередной раз призывает Россию "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать по проведению расследования" крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном во вторник в Брюсселе в связи с пятой годовщиной авиакатастрофы.

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Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые предстоит провести", - отмечается в нем.

Могерини подчеркнула, что "ЕС приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам".

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

На пресс-конференции 19 мая 2019 года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.