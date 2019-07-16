{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор РФ и Украины о скифском золоте

Адвокаты крымских музеев удовлетворены промежуточным решением по скифскому золоту

По мнению адвоката Мариэль Коппенол-Лафорс, окончательное решение также будет положительным для российских музеев

ГААГА, 16 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Адвокаты крымских музеев удовлетворены промежуточным решением апелляционного суда Амстердама по делу о скифском золоте. Об этом заявила во вторник ТАСС адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс, представляющая интересы учреждений культуры.

На эту тему
Скифское золото: о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

"Мы считаем, что это хорошее и правильное решение, - отметила она. - Мы также уверены, что окончательное решение будет положительным для крымских музеев, поскольку они обладают более вескими правами на предметы".

В рамках промежуточного решения апелляционный суд Амстердама пришел к выводу, что, вопреки утверждениям украинской стороны и вынесенному ранее решению окружного суда столицы Нидерландов, голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, не применимы к этому делу. Вопрос, по данным инстанции, заключается в том, у кого имеются более веские права на коллекцию. На принятие решения у судей может уйти 6-9 месяцев.

Теги
НидерландыРоссияСпор РФ и Украины о скифском золоте
Politico: руководитель канцелярии главы Еврокомиссии уйдет в отставку на следующей неделе
По данным издания, место Мартина Зельмайра может занять представитель Франции
Читать полностью