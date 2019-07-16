Адвокаты крымских музеев удовлетворены промежуточным решением по скифскому золоту

"Мы считаем, что это хорошее и правильное решение, - отметила она. - Мы также уверены, что окончательное решение будет положительным для крымских музеев, поскольку они обладают более вескими правами на предметы".

В рамках промежуточного решения апелляционный суд Амстердама пришел к выводу, что, вопреки утверждениям украинской стороны и вынесенному ранее решению окружного суда столицы Нидерландов, голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, не применимы к этому делу. Вопрос, по данным инстанции, заключается в том, у кого имеются более веские права на коллекцию. На принятие решения у судей может уйти 6-9 месяцев.