В Тегеране сообщили, что уровень обогащения урана в Иране не превышает 4,5%

ТАСС, 16 июля. Иран на сегодняшний день не увеличивает уровень обогащения урана больше 4,5%. Об этом во вторник заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Иран пока не принял решение увеличить обогащение свыше 4,5%. На данный момент мы остаемся на этом уровне", - сказал Камальванди, слова которого приводит агентство IRNA. Он добавил, что "запасы фторида урана в стране превышают 300 кг и что Тегеран наращивает темпы обогащения".

По словам представителя ОАЭИ, в случае необходимости увеличения степени обогащения урана следующим рубежом станет 20%. "Обогащение урана напоминает скоростной поезд, на пути следования которого после 4,5% следует остановка в 20%", - отметил он. Уровень обогащения урана в 20% теоретически позволяет перейти к созданию ядерного оружия.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Это стало вторым шагом по сокращению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД, после того как страна превысила разрешенный сделкой уровень запасов фторида урана (UF6) в 300 кг.