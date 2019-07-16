Меркель пообещала быстро найти замену фон дер Ляйен на посту министра обороны Германии

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала быстро определиться с кандидатурой нового министра обороны ФРГ после отставки Урсулы фон дер Ляйен. Об этом она заявила во вторник в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Майей Санду.

"Произойдет очень быстрая замена, на это не уйдет много времени", - сказала Меркель.

В понедельник фон дер Ляйен сообщила о намерении уйти 17 июля в отставку независимо от исхода голосования в Европарламенте по ее кандидатуре на должность председателя Еврокомиссии. Она пообещала "все свои силы направить на службу Европе".

В обращении к военнослужащим ФРГ фон дер Ляйен сообщила, что канцлер "запустит необходимые шаги по ответственному переходу власти с учетом интересов Бундесвера и безопасности Германии".

Трехдневный саммит Евросоюза 2 июля определил кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и.о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля - на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард - на пост главы Европейского Центробанка.