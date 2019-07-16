Генпрокуратура Молдавии расследует бегство из страны депутата и бизнесмена Шора

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии начала расследование незаконного пересечения границы бежавшим из страны депутатом и бизнесменом Иланом Шором, который ранее был осужден по обвинению в банковском мошенничестве.

"Прокуроры допросили ряд лиц, ответственных за контроль выезда через Кишиневский аэропорт, просмотрели записи камер видеонаблюдения. В отсутствие соглашения с Апелляционной палатой Кагула (которая применила к Шору меру пресечения) он незаконно пересек границу", - говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы прокуратуры. Там напомнили, что суд запретил ему покидать территорию страны.

За незаконное пересечение границы ему грозит штраф, 200 часов общественных работ или тюремное заключение сроком до 2 лет. Однако для того, чтобы возбудить против Шора новое уголовное дело, парламент должен снять с него депутатский иммунитет по запросу генпрокурора.

В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в деле по выводу €1 млрд из трех молдавских банков - "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", которое здесь назвали "кражей века". Скандал спровоцировал массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Однако Шор явился с повинной и рассказал, что за благоприятствование своему бизнесу передал $250 млн бывшему премьер-министру Владимиру Филату. На основании его показаний Филата в 2016 году приговорили к девяти годам лишения свободы. Со своей стороны, бывший премьер считает, что приговор связан с борьбой за власть внутри правящей коалиции. По словам Филата, за его арестом стоял бывший партнер по коалиции олигарх Владимир Плахотнюк.

Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За это время он стал мэром города Оргеева, учредил партию своего имени и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после разразившегося в июне политического кризиса и смены власти в Молдавии Шор бежал за границу.