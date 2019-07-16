{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Politico: руководитель канцелярии главы Еврокомиссии уйдет в отставку на следующей неделе

По данным издания, место Мартина Зельмайра может занять представитель Франции

ТАСС, 16 июля. Мартин Зельмайр - руководитель канцелярии действующего главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера - покинет свой пост в конце следующей недели. Как во вторник сообщила газета Politico, немецкий политик не хочет склонять баланс представительства в ЕК в сторону Германии в свете грядущего голосования по кандидатуре министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

По сведениям издания, Зельмайр обсудил этот вопрос с кандидатом на пост главы ЕК две недели назад.

"Я сказал ей [фон дер Ляйен], что этот вопрос будет подниматься, и ей придется отвечать независимо от меня", - приводит газета слова политика. Зельмайр также добавил, что его преемником вероятнее всего будет представитель Франции.

После своей отставки политик не намерен продолжать свою карьеру в структурах ЕС и хочет организовать для себя "продолжительный отдых".

Теги
Юнкер, Жан-Клод
Белый дом ознакомится с заявлениями о сотрудничестве Google с властями Китая
По данным новостного портала Axios, сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль ранее заявил, что федеральные власти должны расследовать связи Google с китайскими военными
Читать полностью