Politico: руководитель канцелярии главы Еврокомиссии уйдет в отставку на следующей неделе

ТАСС, 16 июля. Мартин Зельмайр - руководитель канцелярии действующего главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера - покинет свой пост в конце следующей недели. Как во вторник сообщила газета Politico, немецкий политик не хочет склонять баланс представительства в ЕК в сторону Германии в свете грядущего голосования по кандидатуре министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

По сведениям издания, Зельмайр обсудил этот вопрос с кандидатом на пост главы ЕК две недели назад.

"Я сказал ей [фон дер Ляйен], что этот вопрос будет подниматься, и ей придется отвечать независимо от меня", - приводит газета слова политика. Зельмайр также добавил, что его преемником вероятнее всего будет представитель Франции.

После своей отставки политик не намерен продолжать свою карьеру в структурах ЕС и хочет организовать для себя "продолжительный отдых".