Правительство Гройсмана надеется успеть реализовать закон о госязыке

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Украины, возглавляемое Владимиром Гройсманом, рассчитывает успеть претворить в жизнь основные положения закона о государственном языке до формирования нового кабинета министров по итогам досрочных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Об этом сообщил во вторник вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter .

"В ближайшее время еще действующий кабинет министров внесет на свое рассмотрение вопрос о назначении уполномоченного по вопросам языковой политики и создании Национальной комиссии по стандартам государственного языка", - сообщил он. Вице-премьер выразил обеспокоенность тем, что на Украине некоторые хотят отменить действие языкового закона, подчеркнув, что в этой ситуации решающей будет позиция новой власти, в том числе президента Владимира Зеленского.

"К сожалению, слышен и скепсис, желание изменить нормы закона и даже их пересмотреть", - сказал Кириленко. Вице-премьер заявил, что он и его соратники будут отстаивать новый закон.

16 июля 2019 года на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он был принят 25 апреля 2019 года Верховной радой Украины. 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко.

Новый закон закрепляет обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничивает возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Закон предлагает введение должности уполномоченного по защите госязыка, которого будет назначать и увольнять правительство. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.