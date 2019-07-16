МАГАТЭ назвало ядерную безопасность туристов в Чернобыльской зоне обязанностью Украины

ВЕНА, 16 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что ответственность за ядерную безопасность туризма в Чернобыльской зоне отчуждения лежит на властях Украины. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Еще на 100 лет. Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

"<...> Ядерная безопасность является обязанностью государства. МАГАТЭ оказывает поддержку своим государствам-участникам в выполнении их обязанностей в сфере ядерной безопасности различными способами, в том числе посредством стандартов безопасности", - отметили ТАСС в МАГАТЭ в ответ на просьбу оценить намерения украинских властей открыть Чернобыльскую зону для туризма.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подписал указ о снятии ряда запретов в части посещения зоны отчуждения в Чернобыле, в том числе создании "зеленого коридора" для туристов. Он также поручил правительству в течение трех месяцев принять меры для развития туристического потенциала в зоне отчуждения в Чернобыле. В частности, правительство должно утвердить схемы перемещения посетителей, обустройство маршрутов необходимой инфраструктурой, проработать маршруты посещения Чернобыля водными путям.

В Ростехнадзоре считают рискованной идею открытия зоны Чернобыльской АЭС для массового туризма. Так, по мнению директора подведомственного Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) федерального бюджетного учреждения "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" Александра Хамаза, длительное и бесконтрольное нахождение туристов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может привести к облучению, в разы превышающему значение, допустимое по международным стандартам безопасности.