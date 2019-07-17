Лопнувшее терпение: Япония наносит удар по экономике Южной Кореи

Первого июля правительство Японии объявило об ужесточении контроля за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных гаджетов. О том, что побудило Токио пойти на столь жесткие меры в отношении одного из своих ближайших соседей и к каким последствиям они могут привести, — в материале ТАСС. Согласно новым правилам, Япония ужесточает контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, включая фтороводород, используемый в производстве полупроводников и современных дисплеев. Стоит сразу подчеркнуть, что речь не идет об эмбарго — никакого запрета на поставки этих материалов или сокращения объемов их поставок южнокорейским компаниям не предусматривается. Однако теперь на каждую такую поставку компании из Южной Кореи должны направлять японскому правительству официальный запрос, который будет рассмотрен в течение 90 дней. Что, безусловно, может и скорее всего вызовет серьезные проволочки и даже перебои в снабжении южнокорейских высокотехнологичных предприятий. Главная проблема для компаний из Южной Кореи в сложившейся ситуации заключается в том, что в поставках этих конкретных материалов они сильно зависят от Японии. Южнокорейское правительство практически сразу пообещало вложить 1 трлн вон (около $855 млн) в экстренную разработку тех материалов для электротехнической промышленности, которые стали объектом японских санкций в отношении Сеула. Однако процесс импортозамещения может занять длительное время, которого у южнокорейских компаний нет — по оценкам специалистов, в том случае, если Япония решит пойти дальше и полностью перекрыть поставки этих материалов в Южную Корею, соответствующие запасы южнокорейских компаний иссякнут за три-четыре месяца. А это приведет к остановке заводов крупнейших электронных компаний страны, включая Samsung. Более того, японские власти уже дали понять, что в ближайшее время намереваются вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие по упрощенным схемам. Что стало причиной? Правительство Японии подчеркивает, что принятые меры не являются ограничительными, а лишь представляют собой "адекватные шаги, направленные на обеспечение национальной безопасности". В то же время японские власти открыто признают, что были вынуждены ввести такие меры, принимая во внимание текущее состояние японско-южнокорейских отношений, которые больше нельзя называть в полной мере доверительными. И вот здесь кроется главная причина случившегося.

Отношения между Токио и Сеулом заметно ухудшились с приходом в Южной Корее к власти президента Мун Чжэ Ина, предвыборная платформа которого во многом базировалась на национализме — порой открытой антияпонской направленности. В ходе предвыборной кампании он пообещал пересмотреть достигнутые ранее договоренности по такой болезненной проблеме, как вопрос сексуального рабства в годы Второй мировой войны, когда южнокорейских женщин насильственно принуждали к сексуальными связям с японскими военными. В послевоенные годы Япония неоднократно признавала этот факт, приносила официальные извинения, а в 2015 году премьер-министр Синдзо Абэ и тогдашний президент Южной Кореи Пак Кын Хе после длительных переговоров сумели добиться устраивавшего обе стороны соглашения и провозгласили, что проблема, омрачавшая двусторонние отношения многие десятилетия, официально закрыта. Токио тогда в очередной раз принес официальные извинения и передал $8,9 млн в фонд помощи жертвам военных преступлений.

Описание Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин © Jung Yeon-je-Pool/Getty Images

Однако сделка вызвала недовольство у солидной части южнокорейского населения, чем и воспользовался Мун Чжэ Ин, сделав проблему "ианфу" (таким словом, которое дословно можно перевести как "женщины для комфорта", в Японии называют южнокорейских женщин, которых в годы войны насильно принуждали работать в борделях для японских военнослужащих) одним из столпов своей предвыборной кампании, который во многом и помог ему одержать победу на президентских выборах в 2017 году. Позиция нового южнокорейского руководства, вновь открывшего с таким большим трудом закрытый ящик Пандоры, вызвала (и вызывает) у японских властей глубокое раздражение и негодование. Последние два года Токио призывает Сеул соблюдать достигнутые ранее договоренности и перестать манипулировать темой "ианфу" в политических целях. Последняя капля Однако все это было лишь первым шагом к ухудшению отношений между соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Осенью 2018 года южнокорейская сторона воспользовалась еще одной страницей японского колониального господства на Корейском полуострове. Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации нескольким корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Что, разумеется, действительно имело место быть — Япония насильственно мобилизовывала жителей Южной Кореи на принудительные работы, особенно в годы войны. Однако в 1965 году, когда Токио и Сеул договорились о нормализации отношений, ими был подписан документ, согласно которому южнокорейская сторона отказывалась от всех претензий и компенсаций за японский колониальный период. Таким образом южнокорейские власти создали уже второй прецедент, в котором достигнутые ранее на высшем уровне договоренности, закрепленные конкретными документами, фактически аннулировались. И несмотря на активные протесты Японии, в Южной Корее продолжаются процедуры принудительной конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях. Это, вероятнее всего, и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Многие также полагают, что торговая война между США и Китаем, которую развязал активно продвигающий политику экономического протекционизма президент Дональд Трамп, стала дурным примером для японских властей, которые увидели, что в торговых спорах можно жестко диктовать свои условия и оказывать давление ограничениями и санкциями.

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Стоит упомянуть еще одну возможную причину, которая обозначается японскими официальными лицами как бы вскользь, — Токио сомневается в том, что Сеул добросовестно контролирует выполнение торгового эмбарго с Пхеньяном. В Японии опасаются, что некоторые из поставляемых Южной Корее материалов, которые можно использовать и в оборонном секторе, могут попадать в КНДР. Южнокорейская администрация категорически отвергает подобные спекуляции японских официальных лиц, называя их возмутительными, однако озабоченность собственной национальной безопасностью Японии, над территорией которой еще недавно летали северокорейские баллистические ракеты, понять можно.

Что будет дальше? В конце прошлой недели в Токио состоялись первые рабочие переговоры на уровне представителей профильных ведомств двух стран, на которых обсуждались введенные Японией ограничения. Каков был характер диалога, не совсем понятно, поскольку заявления сторон по их итогам сильно разнятся. Глава южнокорейской делегации в беседе с японскими журналистами перед отлетом к себе на родину подчеркнул, что южнокорейская сторона на переговорах решительно потребовала отмены введенных ограничений. Эти высказывания южнокорейского чиновника вызвали мгновенную и крайне негативную реакцию со стороны японских официальных лиц. Министерство торговли, экономики и промышленности Японии подчеркнуло, что Южная Корея на прошедших переговорах ни разу не поднимала вопрос об отмене введенных ограничений, а лишь попросила предоставить ей всю необходимую информацию о технической имплементации этих ограничений. Вдобавок, судя по заявлениям японского ведомства, стороны договорились вести закрытые переговоры и не разглашать их содержание для прессы. Договоренность, которую южнокорейская сторона нарушила всего через несколько часов по окончании переговоров.

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