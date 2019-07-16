{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: в Google заявили, что компания не сотрудничает с китайскими военными

Ранее сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль обвинил Google в сотрудничестве с правительством Китая и китайскими военными и призвал власти США провести расследование

ТАСС, 16 июля. Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с представителями вооруженных сил Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Мы не работаем с китайскими военными", - цитирует агентство заявление компании.

Ранее сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль заявил, что Google сотрудничает с правительством Китая и китайскими военными и призвал власти США провести расследование. В частности, Тиль считает, что сотрудники иностранных разведок могли внедриться в разработку некоторых проектов компании, например, в работу над созданием искусственного интеллекта. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал, что его администрация ознакомится с информацией Тиля.

Теги
США
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев
По словам Маттео Сальвини, спецслужбы установили, что группа граждан Украины готовила покушение
Читать полностью