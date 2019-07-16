Reuters: в Google заявили, что компания не сотрудничает с китайскими военными

ТАСС, 16 июля. Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с представителями вооруженных сил Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Мы не работаем с китайскими военными", - цитирует агентство заявление компании.

Ранее сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль заявил, что Google сотрудничает с правительством Китая и китайскими военными и призвал власти США провести расследование. В частности, Тиль считает, что сотрудники иностранных разведок могли внедриться в разработку некоторых проектов компании, например, в работу над созданием искусственного интеллекта. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал, что его администрация ознакомится с информацией Тиля.