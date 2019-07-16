В СБУ не зафиксировали попыток вмешательства со стороны России в выборы на Украине

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) не зафиксировала фактов вмешательства в досрочные выборы в украинский парламент со стороны российских спецслужб. Об этом во вторник сообщил и.о. главы СБУ Иван Баканов, отвечая на вопрос журналистов, были ли зафиксированы подобные попытки со стороны России.

"По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять", - цитирует его издание "Украинская правда".

На Украине неоднократно обвиняли Россию в попытках вмешательства в выборы, проходящие в стране. В частности, экс-президент Украины Петр Порошенко обвинял Россию в попытке срыва президентских выборов.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.