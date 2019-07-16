Guardian: Брюссель предостерег Лондон от попытки пересмотра соглашения по Brexit

ТАСС, 16 июля. Евросоюз решительно отвергнет любые попытки Лондона исключить из текста Соглашения о выходе Великобритании из ЕС положение о режиме "бэкстопа" (решение, позволяющее Северной Ирландии оставаться в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке после Brexit - прим. ТАСС). Об этом сообщила во вторник газета The Guardian со ссылкой на источники в сообществе.

Эти усилия обречены на провал, и если следующий британский премьер приедет в Брюссель с таким планом, ему будет сказано "со всей определенностью о том, что [такая позиция] равносильна объявлению об отсутствии сделки", приводит издание слова источников. Как ожидается, двусторонние переговоры по тексту соглашения могут пройти в бельгийской столице в сентября.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового главы тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit ляжет на плечи нового лидера страны и правящей партии, имя которого станет известно 23 июля. До избрания нового главы консерваторов Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром Соединенного Королевства, а передать преемнику свои полномочия она рассчитывает 24 июля.

Участники избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон и глава британского МИД Джереми Хант уже объявили, что положение о режиме "бэкстопа" - "тупиковый" вариант", и пообещали исключить его из любого проекта соглашения, по поводу которого они будут договариваться с ЕС, отмечает издание.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября.