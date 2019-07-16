Кандидат на пост главы Пентагона считает ядерные силы лучшим способом сдерживать Россию

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Боеспособные обычные и ядерные силы США и их союзников являются одним из самых эффективных средств сдерживания "российской агрессии". Соответствующую позицию изложил во вторник выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Марк Эспер.

"На мой взгляд, поддержание боеспособных обычных и ядерных сил [США], совместно с нашими союзниками, является одним из наиболее эффективных факторов сдерживания российской агрессии", - утверждал Эспер в письменных ответах на вопросы законодателей, распространенных перед началом слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.